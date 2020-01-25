В последний год президентства Порошенко процесс евроинтеграции Украины замедлился – Кулеба

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс евроинтеграции страны ускорился в сентябре 2019 года, при президенте Владимире Зеленском. При пятом президенте Петре Порошенко процесс замедлился, заявил Кулеба.

Кулеба: Я очень уважаю то, что было сделано до смены власти Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В последний год нахождения Петра Порошенко на должности президента Украины евроинтеграционные процессы замедлились. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил "Радіо Свобода" 25 января.

"Во времена Петра Порошенко было много сделано для европейской интеграции. Этого ни в коем случае нельзя отрицать. Но в последнее время или в последний год его президентства начали происходить вещи, которые тормозили этот процесс. Например, отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение. Например, то же самое торможение анбандлинга. Например, эта непонятная ситуация с НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – "ГОРДОН"), с борьбой с коррупцией", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае" не хочет умалять роль предыдущего правительства и предыдущего президента в этой сфере.

"Просто наступил определенный момент, когда динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла. И с сентября эта динамика была вновь восстановлена. Я уважаю очень то, что было сделано до смены власти в Украине. Но только слепой человек не признает, что с сентября динамика европейской интеграции существенно ускорилась", – утверждает вице-премьер-министр.

Кулеба подтвердил, что речь идет об ускорении динамики при президенте Украины Владимире Зеленском.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.