Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кулеба сообщил, что "переговорил" с Арахамией по поводу его заявлений об интеграции Украины в ЕС

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильной для Украины "гармонизацию" законодательства с ЕС. Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба подчеркнул, что курс страны на членство в ЕС остается "неизменным и необратимым".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя
Кулеба: Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook, что обсудил с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией его заявление по поводу "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

"Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. И продуманно, осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы – редкие исключения из правила", – написал Кулеба. 

Он подчеркнул, что Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается "неизменным и необратимым".

"С David Braun (ник Арахамии в Facebook. – "ГОРДОН"), который как лидер фракции "Слуга народа" много сделал для принятия евроинтеграционных законов, я только что переговорил. Он того же мнения. Все остальное – фигура речи", – добавил он. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10157811656613389

Арахамия в Facebook заявил, что выступает за договор об ассоциации Украины с ЕС и "максимальную интеграцию с европейскими соседями". 

"В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении. Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский союз. Все остальное – lost in translation (трудности перевода. – "ГОРДОН")", – написал Арахамия. 

В комментариях он добавил, что говорил на английском. 

Отвечая на вопрос, должна ли Украина "гармонизировать" свое законодательство с европейским, Арахамия написал: "Законодательство – да, но сейчас, в соответствии с Соглашением об ассоциации, начался плановый пересмотр отдельных положений, считаю, что надо воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для Украины изменений в этой сделке".

https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10206744545849700

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Швейцарию прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Выступая на форуме, он подчеркнул, что Украина видит свое будущее в ЕС. Арахамия во время выступления в Украинском доме в Давосе заявил, что считает неправильной для Украины "гармонизацию" законодательства с ЕС. 

52,6% украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2019 года.

Теги: Украина, Всемирный экономический форум, Давос, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, присоединение, Давид Арахамия, соглашение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS