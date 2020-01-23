Кулеба сообщил, что "переговорил" с Арахамией по поводу его заявлений об интеграции Украины в ЕС

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает неправильной для Украины "гармонизацию" законодательства с ЕС. Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба подчеркнул, что курс страны на членство в ЕС остается "неизменным и необратимым".

Кулеба: Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook, что обсудил с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией его заявление по поводу "гармонизации" украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

"Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. И продуманно, осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы – редкие исключения из правила", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается "неизменным и необратимым".

"С David Braun (ник Арахамии в Facebook. – "ГОРДОН"), который как лидер фракции "Слуга народа" много сделал для принятия евроинтеграционных законов, я только что переговорил. Он того же мнения. Все остальное – фигура речи", – добавил он.

Арахамия в Facebook заявил, что выступает за договор об ассоциации Украины с ЕС и "максимальную интеграцию с европейскими соседями".

"В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении. Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский союз. Все остальное – lost in translation (трудности перевода. – "ГОРДОН")", – написал Арахамия.

В комментариях он добавил, что говорил на английском.

Отвечая на вопрос, должна ли Украина "гармонизировать" свое законодательство с европейским, Арахамия написал: "Законодательство – да, но сейчас, в соответствии с Соглашением об ассоциации, начался плановый пересмотр отдельных положений, считаю, что надо воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для Украины изменений в этой сделке".

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.