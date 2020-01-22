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Кулеба заявил, что Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

Украина отказалась от создания таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Мы отказываемся от идеи создания таможенного союза с ЕС
Кулеба: Мы отказываемся от идеи создания таможенного союза с ЕС
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украина отложила идею вхождения в таможенный союз с Евросоюзом, делая ставку на максимальное упрощение всех таможенных процедур и содействие интенсивному движению товаров через таможенную границу, доступу украинских производителей на рынок ЕС. Об этом во время дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, написало издание "Европейская правда" 21 января.

Он назвал ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января, среди них интеграция в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение промышленного безвиза и создание "новой повестки дня в сфере юстиции и свободы".

"Помимо этого, на повестке дня присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли", – сказал Кулеба. 

Он рассказал, что в 2019 году у Украины было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны.

Еще одним приоритетом вице-премьер назвал максимальное упрощение всех таможенных процедур между Украиной и ЕС. Кулеба убежден, что эта стратегия принесет украинской экономике большую выгоду в короткие сроки, чем предоставление приоритета интеграции в таможенный союз с ЕС.

"Мы отказываемся от идеи создания таможенного союза с ЕС. На данном этапе мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", – добавил вице-премьер.

Идея о создании таможенного союза с ЕС была предложена в 2017 году при президентстве Петра Порошенко и предполагала, что Украина должна создать более глубокий вариант экономического сотрудничества с ЕС, чем обычная зона свободной торговли.

Теги: Украина, экономика, Дмитрий Кулеба, торговля, Евросоюз, квоты, соглашение
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