Кулеба: Я бы не исключал, что нам может понадобиться пятый транш помощи ЕС. Но давайте сначала получим четвертый

2020 год будет тяжелым, и Украине может понадобиться макрофинансовая помощь от Евросоюза, но лучше "решать проблемы по мере их возникновения", отметил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Украина не исключает переговоров с Евросоюзом о еще одной программе макрофинансовой помощи. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 2 января, сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Я очень надеюсь, что у нас будет ломиться бюджет денег и нам не понадобится ни макрофинансовая помощь ЕС, ни помощь Международного валютного фонда. Но я бы не исключал, что нам понадобится пятый транш для поддержания макрофинансовой стабильности, потому что 2020 будет очень тяжелый. Но давайте решать проблемы по мере их возникновения. То есть получим транш по четвертой программе, далее будем смотреть, как мы будем проходить через 2020 год, и будем думать о пятой программе макрофинансовой помощи", – сказал вице-премьер.

Кулеба отметил, что Украина выполнила условия четвертой программы, но макрофинансовая помощь ЕС "находится в определенном контексте отношений Украины с Международным валютным фондом" и зависит от успешности переговоров с МВФ.

13 июня 2018 года Европарламент проголосовал за выделение Украине по четвертой программе €1 млрд макрофинансовой помощи в течение двух с половиной лет, 26 июня это решение одобрил Совет ЕС. В заявлении Европарламента было сказано, что для получения денег Украина должна принять жесткие антикоррупционные меры, в том числе создать антикоррупционный суд, а также "продемонстрировать уважение к демократическим механизмам".

Согласно документам, период между предоставлением первого и второго траншей должен составлять не менее трех месяцев. Срок погашения кредита – 10–15 лет. По прогнозам Министерства финансов Украины, процентная ставка по кредиту не будет превышать 2% годовых.

11 декабря 2018 года Евросоюз выделил Украине первый транш в размере €500 млн.

Второй транш Украина пока не получила из-за невыполненных условий. Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла 8 декабря 2019 года, что Украина в ближайшие месяцы может получить €500 млн макрофинансовой помощи от Европейского союза.