"Дипломатический маневр". Кулеба объяснил новогоднее поздравление Путина Зеленским

По словам вице-премьер-министра Украины Дмитрия Кулебы, не нужно преувеличивать новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента РФ Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский по дипломатическим соображениям поздравлял президента РФ Владимира Путина с Новым годом. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил "Радіо Свобода" 25 января.

"Если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи... Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. До примирения очень далеко. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. Акт поздравления является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать", – сказал Кулеба.

31 декабря 2019 года Офис президента Украины сообщил, что в ходе телефонного разговора Зеленский и Путин "поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря".

Россия в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе.