Зеленский: Мы не видим решения конфликта без возвращения территориальной целостности Украины

На временно оккупированных территориях Украины проживает несколько миллионов человек, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Возвращение территорий Украине будет говорить о том, что война закончилась и надо дальше как-то жить Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому "9 каналу", которое вышло 24 января, сказал, что считает своим приоритетным заданием завершение войны на Донбассе.

"Да, я хочу завершить войну. Как бы мы ни завершили ее. Но я хочу ее завершить... Закончить войну!" – сказал глава государства.

Вместе с тем Зеленский считает, что без восстановления территориальной целостности Украины завершение конфликта невозможно.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть в Грузии, Молдове, если далеко не ходить. Вот есть рядом. Но Украина – слишком большая страна. У нас, смотрите, там (на временно оккупированных территориях Украины. – "ГОРДОН") несколько миллионов людей... Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории", – сказал он.

По словам президента, ситуация на Донбассе – серьезный прецедент для мира.

"И это самое страшное. И это ужасно. И это плохо. Если это закончится так в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, что это будет не последняя история. А возвращение территорий в Украину будет говорить о том, что война закончилась, надо дальше как-то жить. Жить, не убивая друг друга. Это уже говорить надо, садиться за стол, говорить, понимать друг друга, попытаться наладить будущее. Возможность этого совместного будущего. Попытаться", – сказал глава государства.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.