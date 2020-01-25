Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы не видим решения конфликта без возвращения территориальной целостности Украины

На временно оккупированных территориях Украины проживает несколько миллионов человек, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Возвращение территорий Украине будет говорить о том, что война закончилась и надо дальше как-то жить
Зеленский: Возвращение территорий Украине будет говорить о том, что война закончилась и надо дальше как-то жить
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому "9 каналу", которое вышло 24 января, сказал, что считает своим приоритетным заданием завершение войны на Донбассе.

"Да, я хочу завершить войну. Как бы мы ни завершили ее. Но я хочу ее завершить... Закончить войну!" – сказал глава государства.

Вместе с тем Зеленский считает, что без восстановления территориальной целостности Украины завершение конфликта невозможно.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть в Грузии, Молдове, если далеко не ходить. Вот есть рядом. Но Украина – слишком большая страна. У нас, смотрите, там (на временно оккупированных территориях Украины. – "ГОРДОН") несколько миллионов людей... Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории", – сказал он.

По словам президента, ситуация на Донбассе – серьезный прецедент для мира.

"И это самое страшное. И это ужасно. И это плохо. Если это закончится так в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, что это будет не последняя история. А возвращение территорий в Украину будет говорить о том, что война закончилась, надо дальше как-то жить. Жить, не убивая друг друга. Это уже говорить надо, садиться за стол, говорить, понимать друг друга, попытаться наладить будущее. Возможность этого совместного будущего. Попытаться", – сказал глава государства.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, Владимир Зеленский, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS