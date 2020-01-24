Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В годовщину обстрелов Мариуполя США призвали РФ вывести войска и обеспечить прекращение огня на Донбассе

Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис на Донбассе, заявило посольство США в Украине.

США призвали РФ вывести войска с Донбасса
США призвали РФ вывести войска с Донбасса
Фото: EPA

Россия должна вывести свои войска с Донбасса и уважать территориальную целостность Украины. Об этом заявило посольство США в Киеве 24 января в годовщину обстрелов микрорайона "Восточный" в Мариуполе в 2015 году.

"Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками 30 человек и более 100 получили ранения. Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис. Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Димписсия также обнародовала видеообращение на украинском языке атташе США по вопросам армии и обороны полковника Томаса Воффорда. 

"Сегодня вместе со всеми украинцами мы с большой скорбью вспоминаем жертв обстрелов Мариуполя со стороны подконтрольных России боевиков пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских соглашений", – сказал атташе.

Он напомнил, что в результате конфликта погибло более 13 тыс. украинцев. 

"США твердо стоят на стороне народа Украины. Слава Украине!", – добавил полковник.

Мариуполь обстреляли утром 24 января 2015 года, в результате чего погибли 30 человек, более 100 получили ранения. По данным украинской стороны и наблюдателей ОБСЕ, Мариуполь обстреляли из "Градов" и "Ураганов" с территорий, контролируемых "ДНР".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: США, Донецкая область, Мариуполь, посольство США, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS