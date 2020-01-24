В годовщину обстрелов Мариуполя США призвали РФ вывести войска и обеспечить прекращение огня на Донбассе

Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис на Донбассе, заявило посольство США в Украине.

Россия должна вывести свои войска с Донбасса и уважать территориальную целостность Украины. Об этом заявило посольство США в Киеве 24 января в годовщину обстрелов микрорайона "Восточный" в Мариуполе в 2015 году.

"Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками 30 человек и более 100 получили ранения. Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис. Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Димписсия также обнародовала видеообращение на украинском языке атташе США по вопросам армии и обороны полковника Томаса Воффорда.

"Сегодня вместе со всеми украинцами мы с большой скорбью вспоминаем жертв обстрелов Мариуполя со стороны подконтрольных России боевиков пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских соглашений", – сказал атташе.

Он напомнил, что в результате конфликта погибло более 13 тыс. украинцев.

"США твердо стоят на стороне народа Украины. Слава Украине!", – добавил полковник.

(1/2) П'ять років тому в цей день в наслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала свої зобов'язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 24, 2020

(2/2) Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України. pic.twitter.com/TEMNfWnUH2 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 24, 2020

Мариуполь обстреляли утром 24 января 2015 года, в результате чего погибли 30 человек, более 100 получили ранения. По данным украинской стороны и наблюдателей ОБСЕ, Мариуполь обстреляли из "Градов" и "Ураганов" с территорий, контролируемых "ДНР".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.