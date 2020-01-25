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Зеленский заявил, что через четыре года хочет передать преемнику "ключи от новой Украины"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он хочет завершить войну и изменить имидж Украины.

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Зеленский вступил в должность президента 20 мая
Зеленский вступил в должность президента 20 мая
Фото: EPA

В интервью израильскому "9 каналу", которое вышло 24 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через четыре года намерен передать "ключи от государства" новому лидеру.

Журналист отметил, что у персонажа сериала "Слуга народа" Василия Голобородько, роль которого исполнял Зеленский, "получилось", и спросил, получится ли все на посту президента у Зеленского.

"Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт – передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, он хочет завершить войну и изменить имидж Украины.

"Да, я хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере. Мы сменою людей, сменою элит, сменою правительства показываем то, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут еще много раз меняться. Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять. Менять, подбирать идеальную команду, которую потом, знаете, почистить... Просто про высшие эшелоны власти, про правоохранительные органы. Долгая история. Но я считаю, что за мою каденцию мы обязательно это сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины. Это, ссылаясь на коррупцию, то, о чем я вам говорил. Конечно, дать взлет инвестиционный, дать классный климат", – заявил президент.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, президент
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