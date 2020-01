Зеленский заявил, что дата открытия украинского офиса инноваций в Израиле пока неизвестна

Украина хочет "объединить умы" с израильскими специалистами и создавать совместные стартапы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дата открытия инновационных офисов в Украине и Израиле, о которых договорилось руководство стран в августе 2019 года, пока неизвестна. Об этом в интервью израильскому "9 каналу", которое вышло 24 января, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Даты окончательной нет. Но я думаю, что это прямо в ближайшее время должно разрешиться", – сказал он.

По словам Зеленского, у Украины с Израилем "больше, чем отношения".

"Мы с премьером [Биньямином Нетаньяху] договорились, что будет в Иерусалиме, может быть, открыт инновационный центр. Но мы также договорились, что и в Киеве откроем инновационный центр. Израильско-украинский или украинско-израильский, собственно, в зависимости от того, где мы это открываем, неважно, как это звучит. Шаги сделаны", – заявил президент.

Глава Украинского государства рассказал, что министерствам иностранных дел было поручено "проговорить вопросы кадров, финансов, места и даты".

"Вот вопросы, что еще нужно? Больше ничего. Почему?.. Потому что все остальное – это люди. То количество стартапов, которое производится в Израиле, и то, что startup leader in the world is Israel (лидером стартапов в мире является Израиль . – "ГОРДОН") сегодня, – это, конечно, прекрасно. И то количество талантливейших айтишников, которые находятся в Украине, которые работают на израильские, на американские, на европейские компании – да. Но наша цель – объединять эти умы, делать совместные стартапы. Для этого надо открыть два таких крутых инновационных центра", – сказал Зеленский.

В августе 2019 года министр по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль, министр по вопросам охраны окружающей среды Зеэв Элькин предложил Украине перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении заявил о возможном открытии представительства Украины в Иерусалиме. МИД Украины заявил, что в Иерусалиме откроют украинский офис инноваций, а о переносе туда посольства или консульства речь пока не идет.

26 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сообщил, что Украина откроет в Иерусалиме офис по продвижению инноваций. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что офис будет иметь статус "дипломатического филиала в Иерусалиме в составе посольства Украины в Израиле", которое находится в Тель-Авиве.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Этого не признают ряд государств и ООН. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства, однако сейчас Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.