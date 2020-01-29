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Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС – Гончарук

Украина ожидает приезда оценочной миссии Евросоюза для переговоров по "промышленному безвизу" в ближайшее время, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук встретился с Боррелем в Брюсселе
Гончарук встретился с Боррелем в Брюсселе
Фото: ЕРА

Киев полностью выполнил свое "домашнее задание" для начала переговоров по соглашению между Украиной и Евросоюзом об оценке соответствия и принятия промышленной продукции ("промышленного безвиза").

Об этом во время встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства. 

"Последним был закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Парламент принял его еще в декабре, а 26 марта он вступит в силу. Мы рассчитываем, что ЕС в ближайшее время направит в Украину предварительную оценочную миссию для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров и последующего подписания соглашения", – сказал премьер.

14 ноября 2019 года директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за "Восточное партнерство", Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого "промышленного безвиза".

В начале января 2020 года вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках этого соглашения. 

Теги: Украина, правительство, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Жозеп Боррель, Алексей Гончарук, промышленный безвиз
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