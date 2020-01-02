Кулеба допускает подписание первого соглашения по "промышленному безвизу" в 2020 году

"Промышленный безвиз" нужен Евросоюзу не меньше, чем Украине, считает вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции ("промышленного безвиза"). Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 2 января.

"Это моя цель и моя задача. Наверное, я не должен публично брать на себя такое обязательство, но это задача, которую я перед собой ставлю. Евросоюз – очень сложный механизм. И безусловно, есть тысяча и один способ бюрократического торможения любых процессов и со стороны ЕС, и со стороны Украины. Но мы хотим двигаться", – сказал он.

По словам Кулебы, для Украины в этом вопросе будет показательным заседание Совета ассоциации Украина – ЕС 28 января в Брюсселе, поскольку оно покажет, хочет Евросоюз двигаться вместе с Украиной или, наоборот, "тормозить" процесс.

"Я коллегам в ЕС говорю, что "промышленный безвиз" нужен им не меньше, чем нам. Это и сбалансирование нашей торговли, где доминирует сельское хозяйство, и, главное, это новые возможности для бизнеса стран ЕС в Украине. Если Евросоюз хочет реально укреплять свои экономические возможности не только в регионе, но и в мире, он может это сделать только вместе с Украиной", – добавил вице-премьер.

14 ноября директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за "Восточное партнерство", Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого "промышленного безвиза".

В то же время Верховная Рада 12 декабря приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора". Он являлся одним из последних условий, которые должна была выполнить Украина для начала переговоров с Евросоюзом о подписании первых договоров в рамках "промышленного безвиза" – упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации. Закон вступит в силу 26 марта 2020 года, указано на сайте парламента.