Требуем референдума о товарном статусе земли. Кравчук, Мороз и Фокин обратились к власти с открытым письмом

К народу Украины

Копии: президенту Украины Владимиру Зеленскому,

председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову,

премьер-министру Украины Алексею Гончаруку,

председателям фракций парламента, влиятельным

бизнесменам, иерархам религиозных конфессий,

посольствам иностранных государств.

Сохраним самое большое национальное богатство!

(Открытое письмо) 24.02.2020

Имея непосредственное отношение к получению независимости и становлению Украинского государства, считаем своим долгом привлечь внимание руководства страны, политиков и общественности к делу, которое имеет решающее значение для нынешнего и будущего Украины. Речь идет о перспективе развития земельных отношений в нашем государстве и об их последствиях.

Нынешняя власть настаивает на ускоренном превращении земли сельскохозяйственного назначения в товар. Мы не вспоминаем о том, что такое намерение противоречит логике и содержанию Конституции Украины, что изменение отношений собственности в других отраслях экономики уже привело к ее фактическому уничтожению, к другим трагическим последствиям. Еще более стремительная деградация страны может произойти после реализации намерений власти относительно земли.

Земельные отношения – одна из самых сложных частей права. За более чем 20 лет под влиянием президентов в Украине наблюдается попытка легкомысленно обойтись с этой сферой общественных отношений. Поэтому здесь создана и развивается среда уголовного произвола. Не хватает нескольких десятков законов и других нормативных документов, касающихся земельного права. Однако власть странным образом беспокоит одно – как превратить землю в товар.

Радикальные изменения, произошедшие у нас за годы независимости, предусматривают участие в рыночном обороте сельскохозяйственной земли. Мировой опыт и современные тенденции организации аграрного производства свидетельствуют о единственно приемлемом для Украины и эффективном методе использования государственной собственности на землю с широким применением арендных отношений. Есть при этом уникальные (даже для западного мира) образцы такого опыта, есть возможность быстро его ввести, одновременно учитывая практику ведущих стран Европы и Америки по консолидации земель, переводу их в государственную собственность, по контролю государств за сохранностью, использованием и восстановлением качества почв.

Несмотря ни на что, Украина стабильно занимает приличные места в экспорте товаров агропромышленного производства. Укреплять такие позиции важно и в дальнейшем, особенно в условиях вероятного роста глобальных напряжений, угрозы голода и т.д. В мировой стратегии для нейтрализации этих проблем должна учитываться существенная роль Украинского государства. Понятно, влиятельного государства со стабильной политической ситуацией и авторитетной властью. Намерения же власти относительно товарного статуса земли этому не способствуют. Они не случайно встречают сопротивление большинства населения, особенно среди фермеров и других специалистов. Власть только делает вид, что учитывает предостережения протестующих.

Ситуация может развиваться непрогнозируемо, трагически для страны, рискованно для властей, вредно и для международной ситуации. Учитывая это, следует трезво оценивать положение вещей, отстаивать интересы государства при осуществлении реформ, не впадать в эйфорию относительно перемен, выгодных, скорее, зарубежным партнерам, а не Украине (договор о нераспространении ядерного оружия, потеря акватории у острова Змеиный, безвиз, квоты на экспорт товаров).

Не надо обманывать себя и народ "эффективностью" мер пресечения для сохранения земли, в частности, лишним, фальшивым референдумом по покупке земли иностранцами. Товарный статус земли в наших реалиях неизбежно означает потерю самого большого общенародного богатства, собственно сдачу территории страны, что, кроме всего, провоцирует попытки реституции и других напряжений между Украиной и соседними государствами. Это грозит субъектности государства во всех ее составляющих, станет катастрофой, которая и для других стран не пройдет бесследно. При этом не существует никаких гарантий относительно развития ситуации так, как предполагается некоторыми теперь. Результаты могут быть противоположными стратегическим намерениям инициаторов. Это только усложнит их стартовые позиции для достижения определенных, в общем понятных, целей, внесет новые напряжения и в геополитические процессы, и в украинское общество.

Украина должна быть успешным суверенным государством с устойчивой собственной экономикой, важной (но не главной) частью которой должен стать агропромышленный комплекс. В том – одна из гарантий интересов и для Украины, и для всех влиятельных субъектов международной жизни.

Принципиально и то, что после референдума 1991 года, когда народ утвердил свое исключительное право на землю и другие богатства, на стратегию своего развития, власть ни разу не посмела (или побоялась) его спросить об исключительно важных вещах: об общественном порядке, статусе страны, межгосударственных связях и объединениях, о порядке использования всенародных богатств. Тем временем в Конституции и в законах, которые ей противоречат (!), появились ничтожные в юридическом смысле записи, касающиеся упомянутых вещей. Однако до сих пор не приняты предусмотренные Конституцией законы, обеспечивающие роль народа как единственного источника власти, в частности, законы о местных и всеукраинских референдумах. Естественно, в таких условиях каждый имеет основания спросить: кто на самом деле управляет государством – народ или неизвестно кто, манипулируя властью?

Учитывая изложенное, мы вправе советовать, предлагать... Нет, требовать от власти организации и проведения референдума по коренным вопросам: "Вы согласны с преобразованием в предмет купли-продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения?"

Ответом на наше требование может быть только одно: назначение референдума.

С уважением,

Леонид Кравчук, президент Украины,

Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украины II и V созывов,

Витольд Фокин, премьер-министр Украины 1990–1992 гг.