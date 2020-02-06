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Потасовка в Раде. Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила палец

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко придется возместить ущерб, который она нанесла государственному имуществу.

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Тимошенко во время блокирования президиума поранила руку
Тимошенко во время блокирования президиума поранила руку
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

В результате потасовки в Верховной Раде 6 февраля лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко получила травму. Об этом пишет LB.ua.

Оказавшись в президиуме, Тимошенко повредила микрофон спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и получила травму пальца руки.

Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

В кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб. В противном случае ее ждет уголовная ответственность.

6 февраля глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за открытие рынка земли готовы проголосовать 226 народных депутатов.

Несогласные с законопроектом о земле нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. В результате произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место спикера заняла Тимошенко.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, драка, ВО Батьківщина, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, рынок земли
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