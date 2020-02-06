Стоит только в Украине разрешить продавать землю – и завтра твоих детей насильно сделают геями и заставят работать на Сороса

Последний и решительный бой. За украинскую святую землю. Которую нельзя продавать. Просто нельзя и все. И покупать нельзя. Потому что земля – это мать. Поэтому землю можно только брать в аренду. Мать вашу.

Потому что такие украинские исконные тысячелетние традиции, возникшие после прихода большевиков 100 лет назад. И нет для украинца ничего более святого, чем заветы строителей коммунизма. Особенно эти заветы святы для украинских националистов.

Потому что украинская земля святая и по святости она может сравниться только с землями Таджикистана, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы и Конго. Только в этих странах до сих пор сопротивляются рынку земли и делают это спешно, особенно в Северной Корее, где в результате у всех есть своя законная тарелка риса в день. Польская земля не святая. А украинская святая. Поэтому польскую землю можно покупать и продавать, а украинскую нельзя. И поэтому поляки так украинцам завидуют. И из зависти своей устроили себе экономическое чудо, чтобы украинцы страдали и ехали в Польшу. Отрываясь от святой украинской земли.

Потому что у нас духовность и скрепы, а там геи и банкиры. Стоит только разрешить продавать землю – и завтра твоих детей насильно сделают геями и заставят работать на Сороса.

Потому что стоит разрешить покупать и продавать землю – и сразу будет голод. Ведь все знают, что сейчас миллионы голодают в Чехии и Нидерландах, в США и Аргентине. Люди вынуждены голодать, садиться на диеты. И это все результат того, что они нарушили святость своей земли. И их наказала вселенная, Бог и налоговая инспекция. А также излишки калорий, ведь рынок земли способствует росту урожайности и потом все это приходится съедать.

И отряды в этом бою ведут лучшие из лучших. За святую землю готовы сложить вашу голову Тимошенко и Медведчук, Рабинович и Дубинский, Шуфрич и Суркис. Кто как не они могут определять святость. Кто как не они могут вести бой за правое дело. Левочкин и Бойко, Коломойский и, прости господи, Бужанский. Вот ваш отряд супергероев, которые последними готовы стать на праве запрещать соседу продавать свою землю.

Этот бой они должны проиграть. Потому что прошлое всегда проигрывает будущему. Будущее можно затормозить. Временно. Как временный мораторий на рынок на 18 лет. Но будущее всегда наступает. И беда только в том, что иногда оно наступает слишком поздно. Для миллионов людей в Украине это поздно оказалось за границей их личной жизни. И супергерои украинские политики сделали все для этого. И до сих пор выстраивают колонны зомби, которые хотят оттянуть рассвет. И будут это делать до тех пор, пока у них будет получаться. А надо всего лишь включить свет. И все тараканы разбегаются.

Хотя украинский отряд супергероев всегда найдет способ испортить нам жизнь. Но уж точно им в этом не стоит помогать.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора