В Украине создали Фонд частичного гарантирования кредитов на покупку земли

Кабинет Министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять государственные гарантии фермерам для покупки сельскохозяйственной земли. Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 5 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
“Для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, не имеющими кредитной истории, правительство создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”, – заявил он.
По словам премьера, уставный капитал Фонда составляет 240 млн грн.
"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 га) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", — пояснил Гончарук.