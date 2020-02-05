В Украине создали Фонд частичного гарантирования кредитов на покупку земли

Капитал Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять государственные гарантии фермерам для покупки сельскохозяйственной земли, составляет 240 млн грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять государственные гарантии фермерам для покупки сельскохозяйственной земли. Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 5 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

“Для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, не имеющими кредитной истории, правительство создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”, – заявил он.

По словам премьера, уставный капитал Фонда составляет 240 млн грн.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 га) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", — пояснил Гончарук.