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В Украине создали Фонд частичного гарантирования кредитов на покупку земли

Капитал Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять государственные гарантии фермерам для покупки сельскохозяйственной земли, составляет 240 млн грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения
Гончарук: Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять государственные гарантии фермерам для покупки сельскохозяйственной земли. Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 5 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

“Для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, не имеющими кредитной истории, правительство создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”, – заявил он.

По словам премьера, уставный капитал Фонда составляет 240 млн грн.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 га) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", — пояснил Гончарук.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, кредиты, предприниматели, Алексей Гончарук
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