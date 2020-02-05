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В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство по спорту

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Алексей Гончарук и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировали создание новых ведомств.

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Решение о создании нового ведомства принято в соответствии с заданием Зеленского
Решение о создании нового ведомства принято в соответствии с заданием Зеленского
Фото: president.gov.ua

В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля, пишет пресс-служба президента.

Решение о создании нового ведомства принято в соответствии с заданием главы государства.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", – сказал Гончарук. 

В ходе совещания министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Он рассказал, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.

Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства – по этому вопросу продолжаются консультации, пишет пресс-служба президента.

Теги: Украина, спорт, Донбасс, правительство, Владимир Зеленский, реинтеграция, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, Алексей Гончарук, Владимир Бородянский
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