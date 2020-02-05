Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова – постпред президента

Вода из Северо-Крымского канала в Крым пойдет только после деоккупации полуострова, который в 2014 году аннексировала Россия, подчеркнул представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В администрации канала говорили, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно
В администрации канала говорили, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно
Фото: krymr.com

Киев не планирует возобновлять подачу воды в аннексированный Крым. Об этом представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил в Facebook 4 февраля. 

Кориневич рассказал, что 11–12 февраля в Херсонской области пройдет выездное заседание комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. 

В ходе этого визита члены комитета планируют посетить контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", а также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, которая находится "в непосредственной близости к КПВВ", добавил он.

"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией возле админграницы с временно оккупированной АР Крым", – подчеркнул постпред президента. 

Он назвал спекуляциями сообщения о возможном возобновлении поставок воды в аннексированный Крым и информацию, что заседание комитета в Херсонской области якобы связано с этим.

https://www.facebook.com/anton.korynevych.75/posts/545439372847216

О том, что 11–12 февраля к дамбе Северо-Крымского канала отправляется "комиссия", которая будет "осматривать" канал и "решать вопрос возобновления поставок воды в Крым", 4 февраля в Twitter заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Он ссылался на неподтвержденные данные источников в Кабмине.

По словам председателя бюджетного комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января.

"Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – "ГОРДОН"), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал нардеп. 

На видео указано, что разговор "Схем" с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.

В Совфеде РФ назвали "здравой" идею о продаже воды в Крым.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Теги: Россия, Крым, Украина, депутаты, вода, Северо-Крымский канал, Антон Кориневич, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS