В "Слуге народа" не исключили возможности продавать воду в аннексированный Крым

По словам председателя бюджетного комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, украинские власти рассматривали возможность продавать воду в аннексированный Россией Крым по примеру Израиля, который поставляет воду в Палестину.

В администрации Северо-Крымского канала говорили, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно Фото: krymr.com

Украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов говорил в комментарии журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), вышедшей в эфир 30 января.

"Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – "ГОРДОН"), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал он.

Аристов уточнил, что "речь шла о Крыме".

На вопрос журналиста о территориальной принадлежности полуострова нардеп ответил: "Наш Крым, это безусловно". Нардеп ушел после этого вопроса, не рассказав других подробностей.

На видео указано, что разговор "Схем" с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.