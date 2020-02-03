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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Продажа воды в Крым будет сдачей национальных интересов Украины – активист Гданов

Водоснабжение Крыма – это один из немногих стратегических рычагов Украины для давления на Россию в вопросе деоккупации полуострова, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины по Крыму Изет Гданов, принимавший участие в гражданской инициативе по блокаде полуострова.

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Гданов: Оккупационные "власти" в Крыму и РФ каждый год пытаются возобновить водоснабжение на полуостров
Гданов: Оккупационные "власти" в Крыму и РФ каждый год пытаются возобновить водоснабжение на полуостров
Фото: Ізет Гданов / Facebook

Если украинские власти начнут продавать воду в аннексированный Крым, это будет сдачей национальных интересов страны, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины по Крыму Изет Гданов, принимавший участие в гражданской инициативе по блокаде полуострова.

"Продажа воды в Крым будет сдачей национальных интересов Украины. Потому что вода – это наш стратегический рычаг давления на агрессора. К сожалению, один из немногих. И именно поэтому данный вопрос нужно держать на контроле. Если у кого-то возникнет желание поставлять или продавать воду в Крым до момента деоккупации, это будет сдачей государственных интересов. И этим должна будет заниматься СБУ. Причем неважно, кто выступит с такой инициативой, будь то народный депутат или министр. Оккупационные "власти" в Крыму и РФ каждый год пытаются возобновить водоснабжение на полуостров. Особенно – ближе к весне. Водохранилища в Крыму пустые – необходимого объема воды там нет. Самостоятельно этот вопрос они никогда не решат, ведь 70–80% воды Крым получал именно с Северо-Крымского канала", – подчеркнул Гданов.

По словам председателя бюджетного комитета Верховной Рады нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января.

"Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – "ГОРДОН"), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал нардеп.

На видео указано, что разговор "Схем" с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.

В Совфеде РФ назвали "здравой" идею о продаже воды в Крым.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Теги: Россия, Крым, Украина, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, Изет Гданов
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