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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Совфеде РФ назвали "здравой" идею о продаже воды в Крым

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов утверждал, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Крым. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что это пошло бы "на пользу обеим странам".

Подача воды в Крым была прекращена в 2014 году
Подача воды в Крым была прекращена в 2014 году
Фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров положительно оценил идею продавать украинскую воду в аннексированный Россией Крым. Об этом сенатор заявил РБК 1 февраля.

"Заявление здравое. Мы с самого начала говорили, когда они перекрыли большой крымский канал, что мы готовы платить за эту воду. Но никакие доводы не принимались. ...Они могли бы зарабатывать деньги. Это бы пошло на пользу обеим странам, потому что установились бы контакты более-менее на региональном уровне", – сказал Джабаров.

По его словам, покупная вода использовалась бы для нужд сельского хозяйства, "так как для питьевых нужд Крым обеспечен".

Еще один член международного комитета Совфеда, Сергей Цеков, считает, что вариант покупки воды можно обсуждать.

"На поклон к Украине мы не будет идти. Если предложат, будем договариваться по цене. Естественно, по цене здравой, а не по той, по которой они хотят", – подчеркнул он.

В программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), вышедшей в эфир 30 января, народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Крым. "Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – "ГОРДОН"), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал он.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Теги: Крым, Сергей Цеков, водоснабжение, аннексия, вода, Юрий Аристов
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