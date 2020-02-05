Кабмин привязал зарплату министров к средней зарплате по стране

Зарплата министров и их заместителей будет находиться в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат, размер максимальной премии будет не более чем один оклад, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского 4 февраля заявил о решении Кабмина ограничить заработную плату и премии руководителям органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат (от 36 до 60 тыс. грн. – "ГОРДОН"). И нужно прекращать выплаты по 200–400% премий. Максимальная премия будет не более чем один оклад", – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной и обнародуется ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", – сказал Зеленский.

Гончарук 14 января заявил, что члены его Кабмина живут на зарплату, а не на откаты и доходы от теневых схем, как было раньше. Работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты", подчеркнул он.

15 января Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников: оклад министра теперь не должен превышать 33,6 тыс. грн.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 15 января сказал, что информация о зарплатах министров будет публиковаться на сайте правительства.

17 января президент поручил Кабмину разработать концепцию оплаты труда членов правительства и топ-менеджмента госкомпаний.

18 января Кабмин Украины опубликовал зарплаты членов правительства за 2019 год: средняя зарплата Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн, самая высокая средняя зарплата – у министра внутренних дел Арсена Авакова – 100 041 грн. Самая низкая – у министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского – 38 512 грн.