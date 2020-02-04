"Плата за транспортировку была всегда". Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Несмотря на разделение газового тарифа на плату за транспортировку и потребление, совокупная стоимость двух платежек в январе 2020 года была ниже, чем одной – в январе 2019 года, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Украинцы получили в январе 2020 года платежку за транспортировку газа отдельно от платежки за его потребление, но это разделение не повлияет на совокупную стоимость платежа. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в Telegram 4 февраля.

"Плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика", – пояснил премьер.

Несмотря на разделение тарифа, совокупная стоимость двух платежек в январе 2020 года "все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке", добавил премьер.

Украинцы будут платить за транспортировку газа, даже когда не потребляют его, но плата будет минимальной, подчеркнул Гончарук. По его словам, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 грн/м³.

"Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа. Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги", – добавил он.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель накануне говорил, что правительство и НКРЭКУ работают над созданием одной платежки.

Гончарук напомнил, что в феврале Минсоцполитики автоматически доначислит субсидию и льготу на транспортировку газа за первые два месяца 2020 года.

НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Этот тариф в каждом регионе разный; в первом полугодии самая высокая по Украине стоимость транспортировки 1 м³ газа составляет 1,99 грн/м³ без ПДВ, указано на сайте НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время совещания по тарифам у президента Владимира Зеленского 31 января заявил, что появление новой платежки предусмотрено законом о проведении анбандлинга "Нафтогазу".

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся как страна анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", – говорил Тарасюк.