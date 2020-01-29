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В Украине стоимость газа для промышленных потребителей в феврале снизится на 14–15% – "Нафтогаз"

Уровень снижения цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования будет зависеть в феврале от условий снабжения, отметили в "Нафтогазі".

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"Нафтогаз" обещает газ дешевле тем, кто купит больше 50 тыс. м&sup3;
"Нафтогаз" обещает газ дешевле тем, кто купит больше 50 тыс. м³
Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook

В феврале в Украине снизится стоимость газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом 29 января проинформировала НАК "Нафтогаз України".

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4661–5208 грн за 1 тыс. м³ (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на январь 2020 года в феврале цены снизятся на 14–15% в зависимости от условий поставки", – сказано в сообщении.

"Нафтогаз" подготовил предложения потенциальным покупателям своего газа. Согласно прейскуранту, дешевле газ обойдется тем, кто купит больше 50 тыс. м³.

Цена на газ для промышленных потребителей влияет на цену на газ для населения. Согласно постановлению правительства №293 от 3 апреля 2019 года, стоимость газа для населения определяется как средняя арифметическая цена продажи газа "Нафтогазом" для промышленных потребителей, действующая в месяце, предшествующему месяцу поставки.

29 января министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель говорил, что страна выйдет из отопительного сезона 2019–2020 годов с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах, что позволяет рассчитывать на снижение цены на газ для населения.

Теги: газ, энергетика, промышленность, НАК Нафтогаз, цены, цена на газ, природный газ, цена
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