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Платежки за транспортировку газа отменят, чтобы "не раздражать украинцев" – Оржель

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, в новой платежке за газ будет "правильно" отображена стоимость его транспортировки и потребления.

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Оржель: Сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа
Оржель: Сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. 

Об этом  министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля. 

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он. 

По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата. 

"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр. 

24 декабря 2019 года премьер Алексей Гончарук заявил, что сумма в платежках за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – "не одноразовая акция".

Теги: Кабинет Министров, газ, энергетика, тарифы, НКРЭКУ, Алексей Оржель, цена на газ, природный газ
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