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Зеленский хочет объяснений от властей Черновицкой и Николаевской областей, где не были снижены суммы в декабрьских платежках за тепло

По словам президента Владимира Зеленского, в Черновицкой и Николаевской областях "по непонятным причинам" в декабре не снизили суммы в платежках за тепло.

Зеленский: Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение
Зеленский: Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение
Фото: president.gov.ua

Тарифы на отопление и горячую воду в Украине должны быть снижены на 20-30%. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram 1 февраля по итогам совещания по вопросу тарифов 31 января.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", – написал глава государства.

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.  Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – "не одноразовая акция".

Теги: отопление, тарифы, Николаевская область, Черновицкая область, Владимир Зеленский
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