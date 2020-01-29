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Петиция к Зеленскому об отмене платы за транспортировку газа набрала 30 тыс. голосов

20 января на сайте президента Украины Владимира Зеленского была размещена петиция с требованием отменить абонплату за транспортировку газа. По состоянию на 29 января ее подписали более 30 тыс. пользователей при необходимых 25 тыс.

Зеленский должен ответить на петицию, набравшую 25 тыс. голосов
Зеленский должен ответить на петицию, набравшую 25 тыс. голосов
Фото: ЕРА

Размещенная на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа набрала необходимое для рассмотрения 25 тыс. голосов.

По состоянию на 17.30 среды, 29 января, петицию поддержали более 30,6 тыс. пользователей.

Обращение было зарегистрировано 20 января. По правилам, голосование длится три месяца.

"Требуем немедленно отменить постановление НКРЭ о так называемой "абонплате за транспортировку газа", как такую, что является грабительской и вымогательской", – сказано в петиции.

Автор считает абонплату "попыткой высосать дополнительные деньги из народа", а решение об этом – "наглым и циничным грабежом".

До окончания сбора подписей к петиции осталось 82 дня. Офис президента Украины должен обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

24 декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку, сообщала газовая компания.

Теги: газ, энергетика, петиция, тарифы, Владимир Зеленский
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