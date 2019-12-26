Петиция к Зеленскому о запрете понятия "гендер" набрала 25 тыс. голосов

Авторы петиции президенту Украины Владимиру Зеленскому просят "не использовать понятие "гендер", "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность" в Конституции Украины и никаких других законодательных формулировках".

К 26 декабря петицию к Зеленскому подписали 25298 человек Фото: ЕРА

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому №22/074484-еп о запрете использования понятия "гендер" в законодательных актах, опубликованная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петицию зарегистрировали 28 сентября. К 26 декабря ее подписали 25298 человек.

"Не использовать понятие "гендер", "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность" в Конституции Украины и никаких других законодательных формулировках", – сказано в тексте.

Авторы петиции также просят выполнять Конституцию "в части защиты семьи и семейных ценностей" и отменить Стратегию внедрения гендерного равенства и недискриминации в сфере образования "Образование: гендерное измерение-2021", которая "пренебрегает правом родителей на воспитание собственных детей в соответствии с их мировоззренческими убеждениями".

Также авторы петиции просят сохранить незыблемыми нормы, которые определяют брак как "семейный союз женщины и мужчины" и утверждают, что усыновителями не могут быть лица одного пола.

До окончания сбора подписей к петиции осталось три дня. Офис Президента должен обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

14 мая предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в украинском обществе темы гендера не воспринимаются как нормальные и являются западной пропагандой.