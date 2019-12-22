Зеленскому предлагают ликвидировать должность президента Украины как "особо опасную" – петиция

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают ликвидировать должность президента как "лишнюю и особо опасную" для страны. Соответствующая петиция №22/081236-еп зарегистрирована 20 декабря на сайте главы государства.
"Предлагаю ликвидировать должность президента Украины как лишнюю и особо опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и по наш день. Наш менталитет – это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины", – сказано в тексте.
Петицию подписали 24 человека. Чтобы глава государства рассмотрел петицию, нужно 25 тыс. подписей.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.