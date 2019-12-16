Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием лишить народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука звания заслуженного юриста была обнародована на сайте президента Украины и менее чем за три месяца набрала более 26 тыс. подписей.

Петиция с требованием лишить Медведчука звания заслуженного юриста была обнародована на сайте главы государства 25 сентября Фото: zagittya.com.ua

Петиция №22/074442-еп о лишении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука звания заслуженного юриста набрала необходимое для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским количество голосов.

Так, петиция была обнародована на сайте главы государства 25 сентября. По состоянию на 19.00 16 декабря под документом подписалось 26 300 человек. Для рассмотрения президентом петиция должна собрать 25 тыс. голосов за три месяца.

Автор петиции Владислав Грезев требует отменить указ президента №422/92 от 18 августа 1992 года в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины" из-за ненадлежащей защиты прав украинского поэта Василия Стуса и диссидента Николая Кунцевича.

Он напоминает, что Медведчук был адвокатом Стуса в 1980 году, а в 1985-м – защищал в суде интересы Кунцевича.

Грезев приводит опубликованную "Украинской правдой" статью адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина, которые в 2016 году проанализировали защиту Стуса Медведчуком. Тытыкало и Костин выяснили, что Медведчук во время судебных дебатов заявил, что считает правильной квалификацию действий своего подзащитного.

"Признавая в суде вину своего подзащитного Стуса (при отрицании вины самым подзащитным), адвокат Медведчук нарушил свой профессиональный долг, фактически отказался от защиты Стуса, чем грубо нарушил право последнего на защиту в суде. В конце концов, такие действия адвоката Медведчука создали почву и способствовали принятию неправомерного судебного решения (что впоследствии было подтверждено судом высшей инстанции), выполнение которого в реалиях советской репрессивной системы, к сожалению, привело к смерти Василия Семеновича Стуса", – сказано в статье.

Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность и умер в лагере особого режима ВС-389/36 на территории России 4 сентября 1985 года.