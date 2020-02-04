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Перерасчет субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически – Минсоцполитики

Гражданам не нужно дополнительно обращаться в Министерство социальной политики Украины, чтобы им доначислили субсидию и льготу на новую услугу по распределению природного газа за первые два месяца 2020 года, сообщил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Отдельный тариф на доставку природного газа был утвержден 24 декабря 2019 года
Отдельный тариф на доставку природного газа был утвержден 24 декабря 2019 года
Фото: pixabay.com

Министерство социальной политики Украины в феврале доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически. Об этом замминистра соцполитики Виталий Музыченко сообщил 3 февраля, информирует пресс-служба правительства. 

"Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан", – сказал он. 

Получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, так как Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 24 декабря 2019 года утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа.

Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный, объясняла ТСН координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. 

Вопрос отделения услуги по распределению газа обсуждался на совещании по тарифам у президента Владимира Зеленского 31 января. Так, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время совещания заявил, что появление новой платежки предусмотрено законом о проведении анбандлинга. 

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", – говорил Тарасюк. 

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил 3 февраля, что Кабмин и НКРЭКУ работают над созданием одной платежки, в которой будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа. 

Теги: правительство, льготы, Министерство социальной политики, тарифы, НКРЭКУ, субсидии, Виталий Музыченко
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