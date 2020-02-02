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"Нафтогаз" о словах нардепа от "Слуги народа": Продавать собак, кошек и других друзей не надо

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь 31 января предложил продать "собаку элитной породы" пенсионерке, которая говорила, что не может оплатить счета за коммунальные услуги. В НАК "Нафтогаз України" подчеркнули, что в бюджете Украины 2020 года на частичную оплату коммунальных услуга граждан предусмотрено 50 млрд грн, и призвали обращаться в Министерство социальной политики за денежной помощью.

Брагарь был раскритикован коллегами из-за этого заявления и извинился
Брагарь был раскритикован коллегами из-за этого заявления и извинился
Фото: Євгеній Брагар / Facebook

Украинцы, которые тратят на коммунальные услуги больше 15–20% семейного дохода, имеют право на государственную субсидию, заявила пресс-служба НАК "Нафтогаз України" в Facebook 2 февраля. 

"В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – отметили в НАК.

В ведомстве отметили, что информацию о получении субсидий можно получить на сайтах Министерства социальной политики и teplo.gov.ua. 

https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/2810497235696710

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь 31 января во время эфира на телеканале "112 Украина" предложил продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки. 

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: "Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни". 

25-летний Брагарь был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№76). До избрания работал аспирантом в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Теги: госбюджет, НАК Нафтогаз, Министерство социальной политики, собаки, субсидии, пенсионеры, Слуга народа, Евгений Брагарь
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