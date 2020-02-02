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“Пропала собака, на вид 100–150 кубов газа“. В соцсетях высмеяли идею нардепа от "Слуги народа" продавать животных для оплаты коммуналки

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь вечером 31 января во время эфира на телеканале "112 Украина" предложил пенсионерке, позвонившей в студию, продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Позже он извинился и заявил, что не хотел никого обидеть. Извинения за высказывания Брагаря принесла также замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Коллега Брагаря по фракции Гео Лерос назвал нардепа "долбо...бом".

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Брагарь утверждает, что никого не хотел обидеть
Брагарь утверждает, что никого не хотел обидеть
Фото: EPA

Предложение народного депутата продавать собак для оплаты коммуналки поводом для фотожаб и шуток в соцсетях. "ГОРДОН" собрал некоторые из них.

https://www.facebook.com/sorokodub/posts/642790246475109

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/videos/10211915429520971/

https://www.facebook.com/marusya.vasilieva/posts/2509325522528287

https://www.facebook.com/thegooseishere/posts/2887752771284771

МУЛЬТИМЕДИА
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/2862160713847147

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https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/2965971120114224

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/2861966150533270

https://www.facebook.com/alex.drone.1840/posts/177673163481356

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974675375918664&id=100001286911295

Теги: животные, собаки, Евгений Брагарь
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