“Пропала собака, на вид 100–150 кубов газа“. В соцсетях высмеяли идею нардепа от "Слуги народа" продавать животных для оплаты коммуналки
Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь вечером 31 января во время эфира на телеканале "112 Украина" предложил пенсионерке, позвонившей в студию, продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Позже он извинился и заявил, что не хотел никого обидеть. Извинения за высказывания Брагаря принесла также замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Коллега Брагаря по фракции Гео Лерос назвал нардепа "долбо...бом".
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