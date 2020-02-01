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Депутат от “Слуги народа” предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Коллега по фракции назвал его “долбо…бом”

Нардеп от “Слуги народа” Евгений Брагарь извинился за слова о том, что для оплаты коммунальных услуг можно продать собаку. Он сослался на отсутствие политического опыта.

 
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Брагар заверил, что не хотел никого обидеть
Брагар заверил, что не хотел никого обидеть
Фото: Євгеній Брагар / Facebook

Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Брагарь вечером 31 января во время эфира на телеканале “112 Украина” предложил пенсионерке, позвонившей в студию, продать “собаку элитной породы”, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Фрагмент программы “Голос народа” опубликован в YouTube “112-го”.

Жительница Кировоградской области сказала гостям студии, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг.

Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество… Я лично встречал случаи, когда хотели получить сусидию, имея несколько квартир…”, – ответил Брагарь.

Рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат сказал: “Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…”

ВИДЕО
Видео: 112 Украина / YouTube

На следующий день, 1 февраля, нардеп извинился за свои слова. 

“Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни. Приношу извинения всем, кого обидели мои слова”, – написал Брагарь в Facebook.

https://www.facebook.com/yvbragar/posts/186507942725131

От имени руководства “Слуги народа” извинения принесла также коллега Брагаря по фракции Евгения Кравчук.

“Задание нашей команды – повысить уровень жизни людей на столько, чтобы таких звонков и подсчетов в прямом эфире вообще не было. А еще в который раз убеждаюсь: не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – займись законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер”, – подчеркнула Кравчук в Facebook.

Она добавила, что фракция не поддерживает высказывания Брагаря.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10159346794702598

Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос назвал Брагаря “долбо…бом”.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/2700426983327747

26-летний Евгений Брагарь был избран в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№76). До избрания работал аспирантом в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Евгений Брагарь
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