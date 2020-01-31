Нардеп от "Слуги народа" Брагарь пожаловался в полицию на волонтера, просившую выключить в автобусе российский сериал

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь считает дискриминацией слова о том, что в Украине не должен звучать русский язык. По его словам, об этом заявляла волонтер Настя Конфедерат, просившая водителя автобуса выключить российский сериал.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагарь заявил, что обратился в полицию по поводу дискриминации русского языка волонтером Настей Конфедерат. Об этом нардеп написал 31 января в Facebook.

"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса. Заявление подано относительно высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку. Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют", – рассказал он.

По словам Брагаря, "при дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же".

"Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан независимо от языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!" – заявил он.

27 января волонтер и медик Ярина Чорногуз рассказала, что в автобусе, следующем из Луцка в Киев, они с Конфедерат просили водителя выключить российский сериал, который показывали пассажирам. Водитель отказался, поскольку большинство ехавших были не против. В итоге девушки вышли посреди трассы.

29 января Брагарь в Facebook обещал обратиться по поводу инцидента в полицию. Волонтеров он назвал "девушками с националистическими взглядами".

"Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами", – написал нардеп.

Он пообещал не допустить "попытки работодателя привлечь к ответственности" водителя.

Представители автоперевозчика сообщили 30 января "BBC News Україна", что проводится служебное расследование, в связи с которым от работы отстранили двух водителей данного маршрута.