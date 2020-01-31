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Нардеп от "Слуги народа" Брагарь пожаловался в полицию на волонтера, просившую выключить в автобусе российский сериал

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь считает дискриминацией слова о том, что в Украине не должен звучать русский язык. По его словам, об этом заявляла волонтер Настя Конфедерат, просившая водителя автобуса выключить российский сериал.

Брагарь: Не имеет значения, какой язык дискриминируют
Брагарь: Не имеет значения, какой язык дискриминируют
Фото: Євгеній Брагар / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагарь заявил, что обратился в полицию по поводу дискриминации русского языка волонтером Настей Конфедерат. Об этом нардеп написал 31 января в Facebook.

"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса. Заявление подано относительно высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку. Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют", – рассказал он.

По словам Брагаря, "при дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же".

"Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан независимо от языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!" – заявил он.

https://www.facebook.com/yvbragar/posts/185718196137439

27 января волонтер и медик Ярина Чорногуз рассказала, что в автобусе, следующем из Луцка в Киев, они с Конфедерат просили водителя выключить российский сериал, который показывали пассажирам. Водитель отказался, поскольку большинство ехавших были не против. В итоге девушки вышли посреди трассы.

29 января Брагарь в Facebook обещал обратиться по поводу инцидента в полицию. Волонтеров он назвал "девушками с националистическими взглядами".

"Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами", – написал нардеп.

Он пообещал не допустить "попытки работодателя привлечь к ответственности" водителя.

https://www.facebook.com/yvbragar/posts/184064816302777

Представители автоперевозчика сообщили 30 января "BBC News Україна", что проводится служебное расследование, в связи с которым от работы отстранили двух водителей данного маршрута.

Теги: Украина, русский язык, полиция, народные депутаты, автобус, волонтер, дискриминация, сериал, пассажиры, российский сериал, Евгений Брагарь
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