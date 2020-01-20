Учителя русскоязычных школ пройдут переподготовку в связи с переходом на украинский язык преподавания – Новосад

С сентября 2020 года русскоязычные школы обучения перейдут на преподавание на украинском с пятого класса, при этом обучение в начальной школе будет проходить на родном языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания, сообщила в интервью "Интерфакс-Украина", фрагмент которого опубликован 19 января, министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будут преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", – сказала Новосад.

На вопрос, не будет ли у детей в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией из-за резкого перехода с русского на украинский язык, министр ответила, что планируется определенный адаптационный период. По ее словам, по результатам первого года можно будет откорректировать учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу, чтобы они улучшили свои знания языка", – подчеркнула Новосад.

Министр отметила, что для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке.

"Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным", – добавила Новосад.

Русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли "без широкого обсуждения с общественностью" и обещал тщательно проанализировать документ на предмет соблюдения в нем конституционный норм.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине. Рекомендации Венецианской комиссии не имеют юридической силы, однако страны, к которым у нее есть претензии, сталкиваются с международным давлением.

10 декабря уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что украинские власти учтут пожелания Венецианской комиссии по закону о государственном языке в дальнейшей законотворческой деятельности.

Верховная Рада 16 января 2020 года приняла во втором чтении с правками законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании". Инициатором документа в апреле 2019 года выступили тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман и предыдущий Кабинет Министров Украины. "Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского союза, и реализующие право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, получают: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40% в девятом классе); профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени", – говорится в тексте ст. 5 закона. Лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам, получают в учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.