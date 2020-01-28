Волонтеры попросили водителя автобуса выключить российский сериал. Он отказался и высадил их на трассе

Медик Ярина Чорногуз ехала с похорон своего парня, погибшего в ООС, и попросила выключить сериал, так как "не хотела смотреть телепродукт оккупантов".

Водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров, отказавшись выключить российский сериал по их требованию. Об этом 27 января рассказала волонтер и медик Ярина Чорногуз.

Чорногуз рассказала, что она вместе с аэроразведчицей Настей Конфедерат возвращалась с похорон своего парня, погибшего в зоне ООС. В определенный момент они попросили водителя выключить российский сериал, который показывали пассажирам.

“Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук. Водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса”, – написала Чорногуз.

Волонтер утверждает, что обратилась к пассажирам, пояснив свою просьбу, но не получила поддержки. Пока большинство молчало, какая-то женщина заявила, что “ей безразлично, на каком языке, и что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала”.

“Слова, что я возвращаюсь с похорон своего парня – бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться по неоккупированным дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами”, – добавила волонтер.

В итоге девушки вышли посреди трассы.

Издание hromadske обратилось непосредственно к перевозчику за разъяснением ситуации. Там заверили, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.