Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Волонтеры попросили водителя автобуса выключить российский сериал. Он отказался и высадил их на трассе

Медик Ярина Чорногуз ехала с похорон своего парня, погибшего в ООС, и попросила выключить сериал, так как "не хотела смотреть телепродукт оккупантов".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Водитель автобуса не захотел выключать российский сериал по просьбе двух пассажирок
Водитель автобуса не захотел выключать российский сериал по просьбе двух пассажирок
Фото: Ярина Чорногуз / Facebook

Водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров, отказавшись выключить российский сериал по их требованию. Об этом 27 января рассказала волонтер и медик Ярина Чорногуз.

Чорногуз рассказала, что она вместе с аэроразведчицей Настей Конфедерат возвращалась с похорон своего парня, погибшего в зоне ООС. В определенный момент они попросили водителя выключить российский сериал, который показывали пассажирам.

“Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался. Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук. Водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса”, – написала Чорногуз.

Волонтер утверждает, что обратилась к пассажирам, пояснив свою просьбу, но не получила поддержки. Пока большинство молчало, какая-то женщина заявила, что “ей безразлично, на каком языке, и что мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала”.

“Слова, что я возвращаюсь с похорон своего парня – бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться по неоккупированным дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами”, – добавила волонтер.

В итоге девушки вышли посреди трассы.

https://www.facebook.com/yaryna.chornohuz/posts/2760268450730619

Издание hromadske обратилось непосредственно к перевозчику за разъяснением ситуации. Там заверили, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: транспорт, волонтер, сериал, война на Донбассе, российский сериал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
The Illusionists. В Киеве покажут шоу знаменитых иллюзионистов
The Illusionists. В Киеве покажут шоу знаменитых иллюзионистов
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучший режиссер". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучший режиссер". Полный список
  "История Дэвида Копперфилда". Вышел второй трейлер фильма по роману Диккенса. Видео
  "История Дэвида Копперфилда". Вышел второй трейлер фильма по роману Диккенса. Видео
70-летняя Пугачева сделала селфи с красной помадой
70-летняя Пугачева сделала селфи с красной помадой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS