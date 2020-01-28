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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбасс приехал французский писатель Леви

Французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви на линии соприкосновения на Донбассе встретился с украинскими пограничниками и ознакомился с работой блокпостов.

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Французу рассказали о работе КПВВ
Фото: dpsu.gov.ua

На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда-выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей.

"Главное ваше оружие – то, что вы показываете, как это – проживать там и проживать здесь", – сказал французский писатель украинским пограничникам.

"Бернар-Анри Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующим российской вооруженной агрессии", – сообщили в Госпогранслужбе.

Леви приезжал в Украину во время событий Революции достоинства и выступал на сцене Евромайдана, призывал европейских спортсменов прекратить участие в зимних Олимпийских играх в Сочи в знак протеста против насилия в Киеве. Писатель стал одним из учредителей Агентства модернизации Украины.

В 2019 году он подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".

Теги: Евромайдан, Донбасс, военные, Госпогранслужба, пограничники, Бернар-Анри Леви, война на Донбассе, КПВВ
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