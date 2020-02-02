Журналисты нашли хозяйку "собаки элитной породы", с которой говорил нардеп от "Слуги народа"

Любовь Колючая, которая общалась с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем в эфире канала "112 Украина" 31 января, сообщила, что ее питомцу 14 лет, он почти не видит.

Пенсионерку, которая 31 января позвонила в студию канала "112 Украина" и услышала предложение народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагаря продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, зовут Любовь Колючая, она живет в селе Аджамка Кировоградской области, сообщает "CBN: Центральноукраїнське бюро новин".

Женщина рассказала, что у нее есть собака. Домашнего питомца зовут Шарик. Шарику 14 лет, он почти не видит, сообщила пенсионерка.

Фото: cbn.com.ua

Отвечая на вопрос "Страны", чтобы она ответила Брагарю, женщина сказала: "Пусть мозги свои продаст. Нужно же немного думать, что говоришь. Он молодой, может, еще не научился. Пусть учится".

Пенсионерка рассказала также, что Брагарь после эфира звонил ей.

"Он извинился и сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я просто сейчас занята, поэтому договорились созвониться после. Я ему сказала, что бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали", – отметила она.

По словам Колючей, на парламентских выборах она голосовала за партию "Слуга народа", а на президентских – за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

Она рассказала, что болеет и давно не покупала фрукты.

"В супермаркете косточки за 23 грн/кг, то, что собакам берут, а мы себе покупаем. Варим, обсасываем и собаке отдаем. Недавно дед купил килограмм яблок подешевле, а они вообще невкусные, помятые... У меня проблемы со щитовидкой, я бы гранат с удовольствием съела бы, королек, банан", – добавила пенсионерка.

По словам женщины, сейчас бы она не голосовала за "Слугу народа".

25-летний Брагарь был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№76). До избрания работал аспирантом в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

31 января во время эфира на телеканале "112 Украина", рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат сказал: "Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…"

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: "Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни".

Идею нардепа высмеяли в соцсетях, в НАК "Нафтогаз" объяснили, кто имеет право на субсидию.