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Украинцам предложат новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ – Коболев

Для потребителей, которые не захотят выбирать страховую цену газа, будет действовать рыночная модель, сообщил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

Коболев: Модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования, это наиболее уместная и подтвержденная в Европе модель
Коболев: Модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования, – это наиболее уместная и подтвержденная в Европе модель
Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" предложит потребителям новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ на случай ее роста из-за рыночных факторов. Об этом в интервью "Украина 24", опубликованном на YouTube-канале "Нафтогазу", сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Мы планируем в ближайшее время запустить еще один продукт на рынок, будет тем самым форвардом – цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант – это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены", – сказал Коболев.

По его словам, для потребителей, которые не выбирают страховую цену газа, будет действовать рыночная модель.

"На мой взгляд, модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования и опции застраховаться по фиксированной цене, – это наиболее уместная и подтвержденная в Европе модель, которая позволяет потребителю самому делать выбор, что он хочет: рисковать или фиксировать", – отметил Коболев.

По договоренности с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ будет действовать до 30 апреля. С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Согласно постановлению правительства №17 от 24 января, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз України" поставляет газ в пределах специальных обязательств, определяется с учетом цены на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), разницы между ценой газа на TTF и на границе Украины, тарифа на вход в украинскую газотранспортную систему и торговой надбавки НАК.

В январе цена на газ будет составлять 5,58 грн за 1 м³ (с НДС, но без затрат на транспортировку), сообщили в Минэнерго.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, рынок, цена на газ
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