Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что развитие государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5–7–9%" будет зависеть от количества клиентов.

Программа финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%" рассчитана на пять лет. Об этом 4 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения главного офиса "Укргазбанка", где ознакомился с началом работы данной программы, сообщает его пресс-служба.

"5–7–9% – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Программа будет работать пять лет. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украине нужны новые рабочие места.

12 декабря 2019 года Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект №2589 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по поводу Фонда развития предпринимательства". 14 января 2020 года парламент принял проект закона в целом.

21 января Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение 2 млрд грн на бюджетную программу.

24 января Кабинет Министров Украины одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

4 января правительство объявило о старте госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса. Государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель. Пока кредиты под 5–9% готовы выдавать три государственных банка: "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк".