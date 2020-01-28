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"ПриватБанк" открыл прием заявок на программу "Доступные кредиты 5–7–9%"

Новая государственная программа доступных кредитов рассчитана на субъектов малого и среднего предпринимательства, где численность сотрудников не превышает 50 человек, а годовой доход – не выше 50 млн грн, проинформировали в "ПриватБанке".

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Услугами "ПриватБанка" пользуются 64% украинских компаний и 74% отечественных предпринимателей
Услугами "ПриватБанка" пользуются 64% украинских компаний и 74% отечественных предпринимателей
Фото: ЕРА

"ПриватБанк" открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%", сообщила 27 января пресс-служба банка.

"В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до пяти лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки", – сказано в сообщении.

Новая программа "рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность сотрудников которого не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн".

"В дальнейшем банк планирует распространение программы на развитие вновь созданного малого бизнеса. Кредиты по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений)", – добавили в пресс-службе.

В "ПриватБанке" напомнили, что, по данным исследования банковского рынка Украины, проведенного GFK в 2019 году, услугами финучреждения пользуются 64% украинских компаний и 74% отечественных предпринимателей. 

24 января Кабинет Министров Украины одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение 2 млрд грн на бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства", которая будет оказывать поддержку малому бизнесу в виде компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в гривне. 

Теги: Украина, бизнес, ПриватБанк, кредиты, предприниматели, предприниматель
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