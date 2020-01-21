Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд грн на кредиты для бизнеса под 5,7% и 9%

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон предусматривает выделение 2 млрд грн на бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №436-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по поводу Фонда развития предпринимательства". Информация об этом указана на сайте Верховной Рады.

Глава государства 21 января вернул в парламент закон со своей подписью.

В законе предусмотрено увеличение поступлений в спецфонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн. Средства будут направлены на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Как сообщила пресс-служба президента, Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5,7% и 9% годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.

Также поддержку предпринимателям будут оказывать в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога, заявили в Офисе президента.

"Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создавать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", – сказано в релизе.