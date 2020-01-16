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Рада поддержала повышение годовых лимитов для ФЛП

Законопроект, который парламент поддержал во втором чтении и в целом, предусматривает введение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементацию норм, предусмотренных планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

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Документ поддержало 283 народных депутата
Документ поддержало 283 народных депутата
Фото: Слуга Народу / Facebook

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 283 народных депутата.

Законопроектом предусматривается внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), а также реформирование института финансовой ответственности и совершенствование процедуры администрирования налогов и сборов.

Проект закона учитывает поправку о повышении годовых лимитов для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Пресс-служба "Слуги народа" утверждает в Facebook, что это поможет предпринимателям развивать бизнес. 

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/772319913274010

В первом чтении парламент поддержал законопроект 3 декабря 2019 года. 

16 января 2020 года Верховная Рада приняла сопутствующий законопроект №1209-1, который также предусматривает усиление контроля за уплатой налогов.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира. Внедрение шагов плана действий BEPS является предпосылкой для либерализации валютного регулирования, соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, бизнес, законодательство, законопроект, Налоговый кодекс
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