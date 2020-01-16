Рада приняла закон об усилении контроля за уплатой налогов

За документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" проголосовали 256 депутатов Верховной Рады.

Верховная Рада 16 января приняла во втором чтении с правками законопроект № 1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ в целом проголосовали 256 народных депутатов.

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности, согласовывается распределением полномочий между органами налоговой и таможенной служб, усиливается контроль за уплатой налогов.

Документ предусматривает предоставление Кабинету Министров Украины полномочий устанавливать порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли компаниями, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и дочерних компаний госпредприятий.

"Предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, осуществляющих администрирование единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; уточнение порядка направления требования об уплате недоимки по единому взносу; внесение изменений в размер штрафных санкций за нарушение требований, предусмотренных Законом; исключение обязанности контролирующего органа о предоставлении информации Пенсионному фонду о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса", – сказано в пояснительной записке к документу.

Всего вносятся изменения в 63 законодательные акта.

В первом чтении документ приняли 3 декабря 2019 года.