Рада приняла за основу законопроект об игорном бизнесе

За законопроект об игорном бизнесе в первом чтении проголосовали 260 депутатов Верховной Рады.

19 декабря 2019 года Рада отправила на доработку законопроект №2285-д, сегодня его утвердили Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 16 января приняла в первом чтении законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", передает корреспондент "ГОРДОН".

За законопроект об игорном бизнесе (повторное первое чтение) проголосовали 260 нардепов.

Инициатором документа указан нардеп от "Слуги народа" Олег Марусяк.

19 декабря 2019 года Верховная Рада отправила доработку и подготовку к повторному первому чтению законопроект №2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря.

"Целью принятия данного законопроекта является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы в сфере регулирования отношений по организации и проведению азартных игр, основанную на комплексном и системном подходе их регулирования. За счет внедрения эффективной модели контроля со стороны государства предложенный подход обеспечит достижение оптимального баланса между интересами общества, участников рынка и государства, и создаст условия для наполнения государственного бюджета", – сказано в пояснительной записке к документу.

Кабинет Министров зарегистрировал в парламенте законопроект №2285 о легализации игорного бизнеса, а народные депутаты подали к нему еще восемь альтернативных.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.