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Рада приняла закон Зеленского об изменениях в три процессуальных кодекса

За закон президента Украины Владимира Зеленского, определяющий основания для кассационного обжалования решений судов первой инстанции и постановлений судов апелляционной инстанции, проголосовали 237 депутатов Верховной Рады.

Рада 15 января приняла во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект № 2314
Рада 15 января приняла во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект № 2314
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 15 января приняла во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект №2314 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины по поводу усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке", передает корреспондент "ГОРДОН".

За принятие документа в целом проголосовали 237 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предусматриваются нормы, которыми нивелируется возможность злоупотребления участниками дела своими процессуальными правами". Закон вносит изменения в три процессуальных кодекса.

"В частности, упрощается порядок рассмотрения отводов судьи в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания; изымаются некоторые виды обеспечения иска, зато запрещается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводятся от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного государственным органом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или иную публичную процедуру", – сказано в записке.

Законом определены основания для кассационного обжалования решения судов первой инстанции и постановлений судов апелляционной инстанции.

Автором документа выступил президент Украины Владимир Зеленский, парламент принял законопроект в первом чтении 3 декабря 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, суды, Владимир Зеленский, судьи
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