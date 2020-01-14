Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой, суд отправил под арест подозреваемого в организации убийства Окуевой. Главное за день

Суд отправил под арест подозреваемого в организации убийства Окуевой

Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина. Последний отвергает обвинения в свой адрес.

Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, которую ранее назначили временной исполняющей обязанности директора Госбюро расследований Украины. В парламенте она возглавляла комитет по вопросам правовой политики. На ее место назначили депутата от "Слуги народа" Андрея Костина.

Экс-начальнику ГСЧС в Одесской области объявили подозрение из-за пожаров в гостинице "Токио Стар", колледже и лагере "Виктория"

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку из-за четырех резонансных пожаров в Одессе. По версии правоохранителей, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей экс-чиновником произошло четыре резонансных пожара в Одессе: на территории коммунального внешкольного учебного учреждения "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория"; на территории коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной центр психического здоровья"; в помещении гостиницы "Токио Стар"; в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В Иране заявили о задержании подозреваемых в крушении украинского самолета

В Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета 8 января, сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что один человек не может нести единоличную ответственность за крушение украинского самолета вблизи Тегерана. Он анонсировал создание специального суда, куда, помимо судей, войдут эксперты.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит Ираном по ошибке из-за напряженности на Ближнем Востоке. По его словам, если бы не недавняя эскалация в регионе, все находившиеся в самолете канадцы "были бы дома со своими семьями".

СМИ обнародовали видео, которое показывает, что в самолет МАУ попало две ракеты. Газета The New York Times пишет, что судя по видео с камер наблюдения, в самолет Boeing 737-800 запустили ракеты с иранского военного объекта, который находился на расстоянии примерно 13 км.

В Украине все банковские счета перевели на международный стандарт IBAN

Все банковские счета в Украине перевели на международный стандарт International Bank Account Number – это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Ее назначение – упрощение операций между банками разных стран. В Нацбанке подчеркнули, что с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN.

Гончарук анонсировал "тотальный аудит" предприятий, которые рубят лес

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в областях Украины с наибольшим количеством лесов будет проведен аудит предприятий, которые занимаются вырубкой. "Незаконные рубки должны уйти в историю, а люди, которые этим занимались, должны уйти из этой сферы навсегда", – заявил он.

Зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн в связи "с прожиточным минимумом". С 1 января прожиточный минимум в Украине составляет 2027 грн. Таким же он был и в декабре 2019 года.

В комментарии изданию "ГОРДОН" бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе. "Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно рассказывал, что зарплата нардепов не должна быть меньше 100 тыс. грн. Верховная Рада уже утвердила перечень расходов, и если посчитать, то они отталкивались как раз от расчета зарплаты в 100 тыс. грн. Думаю, резонанс в обществе после публикаций в СМИ дошел до руководства Верховной Рады. И они включили заднюю в этом вопросе: мол, нет, вы не так поняли – мы лишь проиндексируем зарплаты на 3 тыс. грн", – добавил он. По мнению Розенко, народные депутаты хотят переждать пару месяцев, пока спадет шум, и снова вернутся к вопросу повышения своих зарплат.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выразил мнение, что в государственном секторе Украины зарплаты для специалистов должны быть выше, чем им предлагают в бизнесе.