Экс-начальнику ГСЧС в Одесской области объявили подозрение из-за пожаров в гостинице "Токио Стар", колледже и лагере "Виктория"

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области из-за четырех резонансных пожаров в Одессе. Об этом 14 января проинформировала пресс-служба ГБР.
Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
По версии правоохранителей, подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, в результате чего в 2017 и 2019 годах на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара:
Указанные события привели к гибели 32 человек, а также причинили материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 грн.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового, добавили в ГБР.
"Думкая" пишет, что речь идет о Викторе Федорчаке.