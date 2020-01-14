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ПРОИСШЕСТВИЯ

Экс-начальнику ГСЧС в Одесской области объявили подозрение из-за пожаров в гостинице "Токио Стар", колледже и лагере "Виктория"

По версии следователей Государственного бюро расследований, 32 человека погибли в результате пожаров в лагере "Виктория", Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, гостинице "Токио Стар" и одесской психбольнице из-за ненадлежащего исполнения обязанностей бывшим начальником управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет
Бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области из-за четырех резонансных пожаров в Одессе. Об этом 14 января проинформировала пресс-служба ГБР.

Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По версии правоохранителей, подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, в результате чего в 2017 и 2019 годах на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара:

Указанные события привели к гибели 32 человек, а также причинили материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 грн.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового, добавили в ГБР.

"Думкая" пишет, что речь идет о Викторе Федорчаке.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Теги: Украина, Одесса, пожар, ГСЧС, расследование, погибшие, пожар в лагере в Одессе, пожар в одесской гостинице, пожар на Троицкой, 25 в Одессе, ГБР
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