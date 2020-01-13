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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в центре Одессы. Правоохранители сообщили о подозрении завхозу колледжа

По версии правоохранителей, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению пожарной безопасности заведующей хозяйством.

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В результате пожара погибло 16 человек
В результате пожара погибло 16 человек
Фото: dumskaya.net

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря 2019 года произошел пожар. Об этом 13 января проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По версии правоохранителей, из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в здании образовательного учреждения возник пожар.

"В июне 2014 года сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не предприняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии. Несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, указанное лицо как член комиссии согласилось с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году", – утверждают в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения, добавили в ведомстве.

Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 утром 4 декабря. В здании располагаются Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. 

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. По окончательным данным, 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.

Теги: Украина, Одесса, пожар, следствие, колледж, спасатели, правоохранители, халатность, пожар на Троицкой, 25 в Одессе
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