В Национальном банке Украины сообщили, что с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN.

С 13 января в Украине все банковские счета перевели на международный стандарт IBAN. Об этом 14 января проинформировала пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ подчеркнули, что с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN.

"Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает оформление расчетных документов более комфортным", – добавили в НБУ.

International Bank Account Number – это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Ее назначение – упрощение операций между банками разных стран.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов: код Украины UA (две буквы), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), счет (длина номера счета не является фиксированной, с 1 ноября 2019 года – от пяти до 19 символов). Таким образом, по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.